Желание стать фермерами у россиян охладевает

Наиболее эффективной формой хозяйствования на земле вновь часто признаются колхозы







Россияне стали чаще называть колхозы в качестве эффективной, способной обеспечить страну продуктами формы хозяйствования. Так считает почти половина (43%) респондентов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.



Колхозы называли эффективными 25-34-летние (51%) и 35-44-летние (48%), а также жители сел (51%). По сравнению с 2010 годом эта доля увеличилась на 12%. Индивидуальные крестьянские (фермерские) хозяйства считают эффективными 40% россиян, эта доля выше среди граждан 45-59 лет (47%). За десять лет их стали считать эффективными в 1,5 раза больше россиян.



На третьем месте по эффективности расположились совхозы (36%, +16% за 10 лет), чаще наиболее эффективными их называют жители сел (39%) и населенных пунктов менее 100 тысяч жителей (38%). Частные агрофирмы считают эффективными 35% россиян (+12%). Это мнение больше распространено среди жителей столиц (48%) и младших поколений граждан (18-24 лет - 46%).



Четверть россиян не задумывались о том, чтобы вести самостоятельное крестьянское хозяйство (25% или +3% с 2010 г.). Чаще самые молодые - 32% среди 18-24-летних. Ни при каких условиях не захотели бы заниматься этим жители городов-миллионников (39%). Не захотели бы этим заниматься в нынешних условиях 21% наших сограждан, эта доля выше среди жителей столиц (25%).



Хотели бы заняться хозяйством на земле в той или иной степени 26% россиян, но 9% из них предпочтут подождать с таким решением. Из них точно хотели бы попробовать себя в роли фермеров 19%, чаще молодые люди 25-34 лет (27%) и жители сел (29%).



Фото: egov-buryatia.ru Россияне стали чаще называть колхозы в качестве эффективной, способной обеспечить страну продуктами формы хозяйствования. Так считает почти половина (43%) респондентов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования отношения россиян к различным формам хозяйствования на земле.Колхозы называли эффективными 25-34-летние (51%) и 35-44-летние (48%), а также жители сел (51%). По сравнению с 2010 годом эта доля увеличилась на 12%. Индивидуальные крестьянские (фермерские) хозяйства считают эффективными 40% россиян, эта доля выше среди граждан 45-59 лет (47%). За десять лет их стали считать эффективными в 1,5 раза больше россиян.На третьем месте по эффективности расположились совхозы (36%, +16% за 10 лет), чаще наиболее эффективными их называют жители сел (39%) и населенных пунктов менее 100 тысяч жителей (38%). Частные агрофирмы считают эффективными 35% россиян (+12%). Это мнение больше распространено среди жителей столиц (48%) и младших поколений граждан (18-24 лет - 46%).Четверть россиян не задумывались о том, чтобы вести самостоятельное крестьянское хозяйство (25% или +3% с 2010 г.). Чаще самые молодые - 32% среди 18-24-летних. Ни при каких условиях не захотели бы заниматься этим жители городов-миллионников (39%). Не захотели бы этим заниматься в нынешних условиях 21% наших сограждан, эта доля выше среди жителей столиц (25%).Хотели бы заняться хозяйством на земле в той или иной степени 26% россиян, но 9% из них предпочтут подождать с таким решением. Из них точно хотели бы попробовать себя в роли фермеров 19%, чаще молодые люди 25-34 лет (27%) и жители сел (29%).Фото: egov-buryatia.ru