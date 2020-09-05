Toyota Corolla остается самым покупаемым подержанным автомобилем в ДФО и СФО

В Центральном и Северо-Западном округах первенствует Ford Focus, в остальных округах лидируют модели LADA



Эксперты аналитического агентства



Согласно результатам исследования, в восьми округах РФ лидерами вторичного рынка являются пять моделей: Toyota Corolla, LADA 2114, Ford Focus, LADA 2170 и LADA 2107.



Самым покупаемым подержанным автомобилем в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах является Toyota Corolla, рыночные показатели которой за отчетный период составили 14,8 и 18,5 тысячи единиц соответственно. В Приволжском (20,1 тыс. шт.) и Уральском (7,1 тыс. шт.) федеральных округах лидирует LADA 2114 (хэтчбек Samara). Также продукция отечественного автопрома оказывается самой востребованной и на вторичных рынках СКФО и ЮФО. Но если на Северном Кавказе лидирует LADA 2170 (седан Priora) с показателем 17,8 тыс. экземпляров, то на Юге – LADA 2107 (седан Classic) с результатом 9 тыс. машин.



В оставшихся двух федеральных округах – Центральном и Северо-Западном – первенствует Ford Focus, объемы перепродаж которого с января по июль составили 20,1 и 7,8 тыс. автомобилей соответственно.



Фото: «Номер один»

Эксперты аналитического агентства Автостат , анализируя ситуацию на вторичных рынках федеральных округов, определили самые популярные модели с пробегом в каждом из них по итогам семи месяцев 2020 года.Согласно результатам исследования, в восьми округах РФ лидерами вторичного рынка являются пять моделей: Toyota Corolla, LADA 2114, Ford Focus, LADA 2170 и LADA 2107.Самым покупаемым подержанным автомобилем в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах является Toyota Corolla, рыночные показатели которой за отчетный период составили 14,8 и 18,5 тысячи единиц соответственно. В Приволжском (20,1 тыс. шт.) и Уральском (7,1 тыс. шт.) федеральных округах лидирует LADA 2114 (хэтчбек Samara). Также продукция отечественного автопрома оказывается самой востребованной и на вторичных рынках СКФО и ЮФО. Но если на Северном Кавказе лидирует LADA 2170 (седан Priora) с показателем 17,8 тыс. экземпляров, то на Юге – LADA 2107 (седан Classic) с результатом 9 тыс. машин.В оставшихся двух федеральных округах – Центральном и Северо-Западном – первенствует Ford Focus, объемы перепродаж которого с января по июль составили 20,1 и 7,8 тыс. автомобилей соответственно.Фото: «Номер один»