В Монголии «национальное достояние» выплачивает дивиденды всем гражданам страны

«Эрдэнэс Тавантолгой» уже перевела для этого всю сумму в размере 179 миллиардов тугриков



В Монголии началась процедура выплаты дивидендов акционерам госкомпании «Эрдэнэс Тавантолгой» (ЭТТ) и их перевод на счет граждан. Об этом сообщает





ЭТТ решила выдать дивиденды в размере 90 тугриков за акцию своим акционерам. Это означает, что каждый гражданин получит 96 480 тугриков за свои 1072 акции. ЭТТ уже перевела всю сумму в размере 179 миллиардов тугриков, необходимую для покрытия дивидендов, на счет компании «Центральный депозитарий ценных бумаг».



Абсолютный доход каждого владельца акций не очень велик – чуть более 2,5 тысячи рублей в пересчете на российскую валюту. Однако этот тот случай, когда мал золотник, да дорог. Монголы получают, пусть и символические, но личные, доходы с разработки «национального достояния» - уникального угольного месторождения. Российское «национальное достояние» просто призывает им гордиться в рекламных роликах.



Таван-Толгой - одно из крупнейших в мире угольных месторождений, находится на юге Монголии в пустыне Гоби. Его запасы оцениваются в 7,4 миллиарда тонн, около 40% запасов высококалорийный коксующийся уголь. В начале февраля 2010 года правительство Монголии отменило аукцион по продаже 49-процентной доли в проекте по разработке Таван-Толгоя, приняв решение сохранить полный контроль над одним из своих наиболее ценных природных ресурсов.



Фото: montsame.mn В Монголии началась процедура выплаты дивидендов акционерам госкомпании «Эрдэнэс Тавантолгой» (ЭТТ) и их перевод на счет граждан. Об этом сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на компанию «Центральный депозитарий ценных бумаг». Напомним, что правительство бывшего премьер-министра С.Батболда предоставило каждому монгольскому гражданину 1072 акции в компании «Эрдэнэс Таван Толгой». В настоящее время более 2,5 миллиона граждан страны являются владельцами акций ЭТТ.ЭТТ решила выдать дивиденды в размере 90 тугриков за акцию своим акционерам. Это означает, что каждый гражданин получит 96 480 тугриков за свои 1072 акции. ЭТТ уже перевела всю сумму в размере 179 миллиардов тугриков, необходимую для покрытия дивидендов, на счет компании «Центральный депозитарий ценных бумаг».Абсолютный доход каждого владельца акций не очень велик – чуть более 2,5 тысячи рублей в пересчете на российскую валюту. Однако этот тот случай, когда мал золотник, да дорог. Монголы получают, пусть и символические, но личные, доходы с разработки «национального достояния» - уникального угольного месторождения. Российское «национальное достояние» просто призывает им гордиться в рекламных роликах.- одно из крупнейших в мире угольных месторождений, находится на юге Монголии в пустыне Гоби. Его запасы оцениваются в 7,4 миллиарда тонн, около 40% запасов высококалорийный коксующийся уголь. В начале февраля 2010 года правительство Монголии отменило аукцион по продаже 49-процентной доли в проекте по разработке Таван-Толгоя, приняв решение сохранить полный контроль над одним из своих наиболее ценных природных ресурсов.Фото: montsame.mn