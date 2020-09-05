Родственники рыбака, пропавшего в Бурятии, просят о помощи

Уроженец Забайкалья бесследно исчез в районе озера Большое Еравное
Через социальные сети в Республиканское агентство ГО и ЧС Бурятии обратилась родственница уроженца Забайкальского края, пропавшего в Еравнинском районе, и попросила помощь в определении его местонахождения, сообщили в агентстве.
Напомним, 29 августа Артем Юрьевич Орлов (1983 г.р.), рыбачивший в компании на озере Большое Еравное Еравнинского района, предположительно, ушел в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. В его поисках задействованы спасатели БРПСС, сотрудники МВД, ГИМС, а также родственники пропавшего. Поисковые работы продолжаются.
Если вы располагаете информацией о местонахождении Орлова Артема Юрьевича, то сообщите об этом по телефону 89243898066 его жене Юлии и дежурному БРПСС по тел. 23-03-55.
Фото: pixabay.com и из личного архива
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