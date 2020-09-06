Команда из Бурятии стала чемпионом мира по танковому биатлону

Финальная эстафета прошла в Подмосковье на полигоне Алабино



В Подмосковье на полигоне Алабино в субботу состоялась финальная эстафета в программе «Танкового биатлона» Армейских международных игр-2020, в которой за чемпионский титул сразились танковые экипажи сборных России, Белоруссии, Китая и Азербайджана.



После преодоления двух кругов трассы в лидеры выбились Россия и Китай, и основная борьба проходила между ними. Механик-водитель третьего российского экипажа развил на третьем круге предельно высокую скорость, которая стала решающим фактором в победе российских танкистов, финишировавших первыми с результатом 1 час 28 минут 50 секунд, сообщает пресс-служба минобороны РФ.



Серебряными призерами чемпионата стали танкисты Китая с результатом 1 час 29 минут 29 секунд. Третье место завоевала сборная Белоруссии, показав время — 1 час 37 минут 48 секунд.



Время сборной Азербайджана, финишировавшей четвертой составило 1 час 54 минуты 22 секунды.



Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил военнослужащих из республики на своей странице Instagram: «Победа за нашими! Наши танкисты ОПЯТЬ ПЕРВЫЕ в «Танковом биатлоне». В составе команды ВС РФ танковый экипаж из Кяхты победил в международных играх!!! Поздравляю экипаж и командиров танкового батальона мотострелковой бригады: Сергей Михеев - командир танка, Павел Золотько - наводчик-оператор, Баин Бодеев - механик-водитель, Джанибек Махамбетов - тренер экипажа. УРА!!! Гордимся»



Фото: Instagram.com



