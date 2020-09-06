В Бурятии скончался еще один пациент с коронавирусом

Прирост больных за сутки составил 51 случай



В Бурятии на утро воскресенья зарегистрировано 5582 (+51) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случая заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 3196. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4605 (+19) человек, умерло 58 (+1) человек. Проходят лечение в стационарах республики 502 больных. На амбулаторном лечении находятся 417 пациентов.



Так, в стационаре по ул. Пирогова умер пациент 74 лет с новой коронавирусной инфекцией, осложненной двухсторонней пневмонией, тяжелой степени, с дыхательной недостаточностью. Имел множество сопутствующих заболеваний, в том числе ишемическую болезнь сердца, хроническая болезнь почек и другое.



Из 51 новых случаев COVID-19 17 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40. По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.



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