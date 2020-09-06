В центре Улан-Удэ обновили подсветку

Площадь Советов, магистральные улицы города засияли по-новому



Специалисты МБУ "Горсвет", подведомственного учреждения Комитета городского хозяйства, провели подготовительную работу. Из-за ремонта асфальтового покрытия и реконструкции площади Советов были перенесены цветные прожекторы на другую сторону площади. Электрики установили металлические стойки с прожекторами между елей.



На круговой развязке возле Бурятского театра драмы городские электрики смонтировали новые светодиодные ленты в ранее размещенных световых столбах-тумбах, которые вечером и ночью горят триколором российского флага. На ул. Бабушкина, 25 изменили через программу цвета сведодиодов архитектурной подсветки.



3 сентября, в день акции «Свет мира» можно было увидеть результат. В этот день во всех субъектах Российской Федерации была организована подсветка памятников, знаковых зданий города в цвета муаровой ленты медали «За Победу над Японией»: красный – белый – желтый, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

