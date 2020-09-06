06.09.2020
Фото дня: улан-удэнцы повально жалуются на бардак на набережной

Фото дня: улан-удэнцы повально жалуются на бардак на набережной

В свинстве, которое развели в центре города, горожане винят администрацию и студентов

Накануне в популярном бурятском паблике появились сообщения от горожан на тему чистоты в центре столицы.

"Куда смотрит администрация города? ТЦ Пионер. Мусор не убирали уже как минимум неделю! И это центр нашей столицы, стыд и позор за наш город, набережная выглядит, как не знаю после чего!";

"Набережная. Прекрасный вид на мусор...", - пишут горожане и прикладывают в доказательство фото.





Эти фотографии повергли в шок горожан.

"Стыд и позор за людей наших,а не администрацию";

"Студенты свинячат";

"Если мусорки не убирают, не удивительно, что весь этот срач разносит ветром";

"Набережная само по себе злачное место, поскольку находится на отшибе и на ужасном асфальтовом пустыре";

"Чисто не там где убирают, а там где не мусорят", - пишут улан-удэнцы.

Фото: Аноним 03
Фото дня
^