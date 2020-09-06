Фото дня: улан-удэнцы повально жалуются на бардак на набережной

В свинстве, которое развели в центре города, горожане винят администрацию и студентов

Накануне в популярном бурятском паблике появились сообщения от горожан на тему чистоты в центре столицы."Куда смотрит администрация города? ТЦ Пионер. Мусор не убирали уже как минимум неделю! И это центр нашей столицы, стыд и позор за наш город, набережная выглядит, как не знаю после чего!";"Набережная. Прекрасный вид на мусор...", - пишут горожане и прикладывают в доказательство фото.Эти фотографии повергли в шок горожан., - пишут улан-удэнцы.Фото: Аноним 03