Фото дня: улан-удэнцы повально жалуются на бардак на набережной

В свинстве, которое развели в центре города, горожане винят администрацию и студентов
Накануне в популярном бурятском паблике появились сообщения от горожан на тему чистоты в центре столицы.
"Куда смотрит администрация города? ТЦ Пионер. Мусор не убирали уже как минимум неделю! И это центр нашей столицы, стыд и позор за наш город, набережная выглядит, как не знаю после чего!";
"Набережная. Прекрасный вид на мусор...", - пишут горожане и прикладывают в доказательство фото.
Эти фотографии повергли в шок горожан.
"Стыд и позор за людей наших,а не администрацию";
"Студенты свинячат";
"Если мусорки не убирают, не удивительно, что весь этот срач разносит ветром";
"Набережная само по себе злачное место, поскольку находится на отшибе и на ужасном асфальтовом пустыре";
"Чисто не там где убирают, а там где не мусорят", - пишут улан-удэнцы.
Фото: Аноним 03
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