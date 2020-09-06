Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Сегодня в рубрике - Улан-удэнские водители не смотрят знаки!



Исходя из опыта работы, могу уверенно сказать, что большая часть водителей в Улан-Удэ на дороге не обращают внимание на форму знака, а ведь они разные:





- треугольные - предупреждающие;





- прямоугольные и квадратные - знаки особых предписаний, информационные и знаки сервиса.





Водители на дороге смотрят не на форму, а на изображение знака, однако же заложенная глубокая мысль в ПДД оказалась совершенно неработающей.





Новые ГОСТы изменили конфигурацию некоторых знаков. Так круглые и треугольные знаки вдруг превратились в квадратные с салатовым каёмками, но и это не особо привлекло внимание водителей!





Также в городе очень много визуальных помех. Люди на знаки смотрят только тогда, когда им нужно сделать какой-то манёвр: поворот, поиск парковки и т.д. Потому что в городе много зелени закрывающие знаки, рекламы, пешеходов (которые переходят не только на переходах!), много зданий и других визуальных помех. Зачастую именно из-за невнимательности и происходят ДТП.





Поэтому ещё раз напоминаю о том, что надо ездить по правилам, а не по привычке!





Будьте здоровы и соблюдайте ПДД!







Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.Фото: Саян Будаев, "Номер один"