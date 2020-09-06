Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева
Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.
Сегодня в рубрике - Улан-удэнские водители не смотрят знаки!
Исходя из опыта работы, могу уверенно сказать, что большая часть водителей в Улан-Удэ на дороге не обращают внимание на форму знака, а ведь они разные:
- круглые - запрещающие и предписывающие;
- треугольные - предупреждающие;
- прямоугольные и квадратные - знаки особых предписаний, информационные и знаки сервиса.
Водители на дороге смотрят не на форму, а на изображение знака, однако же заложенная глубокая мысль в ПДД оказалась совершенно неработающей.
Новые ГОСТы изменили конфигурацию некоторых знаков. Так круглые и треугольные знаки вдруг превратились в квадратные с салатовым каёмками, но и это не особо привлекло внимание водителей!
Также в городе очень много визуальных помех. Люди на знаки смотрят только тогда, когда им нужно сделать какой-то манёвр: поворот, поиск парковки и т.д. Потому что в городе много зелени закрывающие знаки, рекламы, пешеходов (которые переходят не только на переходах!), много зданий и других визуальных помех. Зачастую именно из-за невнимательности и происходят ДТП.
Поэтому ещё раз напоминаю о том, что надо ездить по правилам, а не по привычке!
Будьте здоровы и соблюдайте ПДД!
Фото: Саян Будаев, "Номер один"
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