В Бурятии конкурс «Учитель года-2020» проходит дистанционно

Престижное состязание педагогов переведено в такой формат из-за коронавируса







В Бурятии сегодня стартует конкурс «Учитель года-2020» Он пройдет с 7 по 11 сентября и впервые в дистанционном формате в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе, сообщили в минобразовании республики.



В этом году в конкурсе принимают участие 21 учитель. Они представит на суд жюри свое педагогическое мастерство. Конкурс «Учитель года Бурятии» является региональным этапом Всероссийского конкурса «Учитель года России».



Конкурсное движение повышает престиж благородной учительской профессии, позволяет выявлять самые яркие таланты среди педагогов, распространять накопленный передовыми учителями опыт, поднимать общий уровень педагогической культуры в республике.



Конкурс «Учитель года Бурятии» является региональным этапом всероссийского конкурса «Учитель года России». Он начинает свою историю в 1989 году. Именно тогда «Учительская газета» впервые предложила читателям обсудить идею проведения в СССР конкурса «Учитель года» по аналогии с США, где такая традиция существует с 1952 года. В 1990 году был создан оргкомитет по проведению первого конкурса «Учитель года СССР», куда вошли видные ученые, журналисты, представители органов управления образованием.



Всероссийский конкурс ведет свою историю с 1992 года. От СССР он унаследовал главный приз абсолютного победителя «Хрустальный пеликан». Учредителями конкурса стали министерство образования РФ и Центральный комитет профсоюза работников народного образования и науки.



В том же 1992 году состоялся первый республиканский конкурс «Учитель года Бурятии». Победителем стал молодой учитель биологии школы № 47 Улан-Удэ Баяр Гомбоев. Впоследствии он внес большой вклад в развитие республиканского конкурсного движения.



Начиная с 2000 года, республиканский конкурс проводится ежегодно. Через движение «Учитель года Бурятии» прошло более 600 человек. Профессиональный рост участников конкурса разных лет в постконкурсный период показывает, что конкурсанты, не одержавшие победу, достигают не меньших результатов, чем победители.



В октябре 2003 года по инициативе учителей – победителей и лауреатов республиканского конкурса «Учитель года Бурятии» была создана региональная общественная организация «Клуб–Учитель года Бурятии». Официальным символом конкурса «Учитель года Бурятии» является цветок лотоса. В буддизме лотос – символ творческой силы, чистоты, чудесного рождения, духовного просветления и сострадания.



Фото: egov-buryatia.ru/minobr

