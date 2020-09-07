07.09.2020
В Бурятии общее число случаев COVID-19 достигло 5632

В Бурятии общее число случаев COVID-19 достигло 5632

Тесты на коронавирус прошло уже более трети населения республики - почти 310 тысяч человек

В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло  5632. Это на 50 случаев больше, чем было в воскресенье. В Улан-Удэ – 3224 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4636 человек, умерли 58 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из 50 новых случаев  коронавируса: 18 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1921 человек, все лабораторно обследованы.

В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 522 пациент.а Из них 34 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 416 пациентов.

В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - шесть, на ИВЛ - нет.  В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 12 человек, старше 65 лет – девять, на ИВЛ четверо больных, старше 65 лет -  двое.

В одном обсерваторе находятся .21 человек.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1317 человек, с нарастающим итогом – от 309 901 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике  имеются в достаточном количестве.

Фото: pixabay.com


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