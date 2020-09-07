В Улан-Удэ проверены на готовность к зиме 90% многоквартирных домов

Более 1200 из них получили акты готовности, но 33% получили замечания



В Улан-Удэ межведомственные комиссии проверили на готовность 1904 многоквартирных дома (МКД) или 88% от их общего количества. Выдан 1201 акт готовности - 56% от общего количества домов, выписано 703 акта с замечаниями - 33% от общего количества домов, сообщили в городской администрации.



«Создание таких объединенных комиссий по районам города усилило контроль. В этом году мы дошли до каждого дома, каждого подвала, каждого элеваторного узла, полностью проверили техническое состояние домов. В этом году подготовка идет значительно лучше», - отметил Максим Большаков, заместитель руководителя администрации Октябрьского района Улан-Удэ.



Всего в столице Бурятии к централизованному теплоснабжению подключены 2158 многоквартирных домов. Бесперебойная подача тепла, холодной и горячей воды в осенне-зимний период во многом зависит от состояния общедомовых сетей. За их состояние отвечает управляющая компания, обслуживающая дом, и сами жильцы.



Подготовка к отопительному периоду начинается весной сразу после прекращения подачи в дом тепла ресурсоснабжающей организацией. Расходы на проведение работ по подготовке дома к отопительному сезону входят в статью «содержание общего имущества дома», поэтому у управляющих компаний должны быть запланированы средства на работы, и оплачивать жильцам дополнительно ничего не нужно. Готовность объектов МКД к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием паспорта готовности.



«Основные мероприятия, выявляющие проблемы в системах центрального отопления – промывка и опрессовка, ремонт запорной арматуры, наладка элеваторных узлов, восстановление системы теплоизоляции, закрытие тепловых контуров, - все это отражается в паспорте готовности каждого МКД», - рассказывает специалист отдела коммунального комплекса Комитета городского хозяйства Наталья Дядина, секретарь комиссии по подготовке к отопительному сезону.



Координирует работу всех районных подкомиссий по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций комиссия во главе с председателем Комитета городского хозяйства Сергеем Гашевым. Еженедельно на базе комитета проводится межведомственный штаб, на котором разбираются и решаются проблемы в разных сферах городского хозяйства.



В начале межотопительного периода всем управляющим компаниям выдаются уведомления, в которых отражены основные пункты, по которым компании в летние месяцы должны выполнить работы.



«Основные пункты - это восстановление теплоизоляционного покрытия, контрольно-измерительных приборов, проверка работоспособности запорной арматуры, работы всех стояков, контроль промывки системы, - говорит Евгения Курикалова, начальник технической инспекции филиала Улан-Удэнского энергетического комплекса ТКГ-14. - Также основным направлением в этом году является установка автоматических клапанов смешения на линии горячего водоснабжения. Чтобы избежать ошпаривания жителей домов, мы предписываем устанавливать данные клапаны.



За отсутствие у дома паспорта готовности к отопительному сезону управляющая организация будет привлечена к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. За это предусмотрено наказание в виде штрафа в сумме 250 000 – 300 000 рублей.



По результатам отопительного периода 2019-2020 годов в сравнении с прошлым годом количество крупных, свыше 6 часов, технологических нарушений на сетях теплоснабжения снизилось на 28%. Также снизилось количество обращений граждан на качество услуг отопления и горячего водоснабжения, в сравнении с 2018-1019 отопительным сезоном на 22,6%.



Напомним, распоряжением мэра Игоря Шутенкова впервые в этом году были созданы межведомственные комиссии по проверке и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, что повысило качество и уровень подготовки. Ранее проверку домов осуществлял только Комитет городского хозяйства.



Фото:ulan-ude-info.ru





