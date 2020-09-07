В Бурятии найден погибшим рыбак

Тело уроженца Забайклья обнаружено на озере Большое Еравное
В Бурятии завершены поиски пропавшего уроженца Забайкальского, который исчез во время рыбалки вблизи озера Большое Еравное. Утром 6 сентября его тело обнаружено на озере родственниками, которые были участниками поисковых работ, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, 29 августа Артем Юрьевич Орлов (1983 г.р.), рыбачивший в компании на озере Большое Еравное Еравнинского района, предположительно, ушел в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. В его поисках участвовали спасатели БРПСС, сотрудники МВД, ГИМС, а также родственники пропавшего. Они обращались за помощью к жителям республики через соцсети.
Фото: pixabay.com
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