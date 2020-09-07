Житель Бурятии поджёг дом с четырьмя детьми

Молодой мужчина обиделся, что в доме родственницы ему не давали сотовый телефон
В Бурятии в полицию Иволгинского района поступила информация о возгорании жилого дома и прилегающих к нему хозяйственных построек в селе Хойто-Бэе. Причиной возгорания стал поджог, установили стражи правопорядка.
В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками по горячим следам задержан 23-летний подозреваемый. В результате пожара пострадали стены дома, веранда и сарай. Ущерб составил 250 тысяч рублей. Пострадавших нет, сообщили в МВД по Бурятии.
Установлено, что вечером молодой человек пришел в гости к своей родственнице, которая проживала в доме с подругами и четырьмя несовершеннолетними детьми. В ходе распития спиртного с родственницей он взял со стола сотовый телефон одной из женщин. Последней не понравилось поведение гостя, между ними возникла ссора.
После чего молодой человек, затаив обиду, вышел из жилища в пристрой, прилегающий к дому, поджег находившийся там мусор и ушел. Женщины легли спать, однако спустя несколько минут почувствовали запах гари и вызвали пожарных.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие продолжается.
Фото: Главное управление МЧС по Бурятии
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