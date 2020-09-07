Жительница Бурятии выдумала грабеж

Потеряв кошелек, 30-летняя дама убоялась гнева матери и стала фигурантом уголовного дела



В Бурятии в Заиграевском районе в отношении 30-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления, сообщили в республиканском МВД.



Женщина обратилась в полицию с заявлением о грабеже и рассказала правоохранителям, что когда она возвращалась из магазина, на нее напали неизвестные и открыто похитили пакет, в котором находилось около 12 тысяч рублей.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции просмотрели камеры видеонаблюдения в месте совершения предполагаемого преступления. Из записей стало понятно, что на женщину никто не нападал. Кассиры магазина подтвердили, что женщина, находясь в магазине искала утерянные деньги.



Со слов женщины, она потеряла деньги и, побоявшись осуждения матери, решила написать заявление в полицию о грабеже.



Рассеянной сельчанке грозит до трех лет лишения свободы.



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