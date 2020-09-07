07.09.2020
Бдительный житель Бурятии нашел в лесу мину

Бдительный житель Бурятии нашел в лесу мину

Росгвардейцы обследовали ее и сделали вывод - боеприпас учебный

В  Бурятии в управление Росгвардии накануне поступила информация об обнаружении в лесном массиве Заиграевского района предмета, конструктивно схожего с миной.

Подозрительную находку в пригороде Улан-Удэ обнаружил отдыхавший в лесу мужчина, сообщили в управлении.

Взрывотехники группы разминирования ОМОН в ходе осмотра установили, что обнаруженный предмет является учебным боеприпасом и опасности не представляет. Изъятая учебная противотанковая мина передана сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Фото: Росгвардия
инцидент мина Росгвардия
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