Бдительный житель Бурятии нашел в лесу мину

Росгвардейцы обследовали ее и сделали вывод - боеприпас учебный







В Бурятии в управление Росгвардии накануне поступила информация об обнаружении в лесном массиве Заиграевского района предмета, конструктивно схожего с миной.



Подозрительную находку в пригороде Улан-Удэ обнаружил отдыхавший в лесу мужчина, сообщили в управлении.



Взрывотехники группы разминирования ОМОН в ходе осмотра установили, что обнаруженный предмет является учебным боеприпасом и опасности не представляет. Изъятая учебная противотанковая мина передана сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий.



Фото: Росгвардия

