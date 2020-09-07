В лесах Бурятии ищут сразу шестерых пропавших

Туристы, ягодники и сборщики орехов потерялись в тайге



В Бурятии накануне поступила информация о том, что в 57 км от Гусинозерска, в местности Загустайская падь, потерялся 63-летний мужчина, который в 16:00 ушел от места стоянки в лес за орехами и не вернулся.



На поиски выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, дислоцирующиеся в Гусиноозерске.



Также вчера в лесном массиве вблизи села Добо-Енхор Заиграевского района потерялись двое мужчин, которые ушли в лес за орехами в районе обеда. Они не вернулись к своей машине. Известно, что спички у них есть и одеты мужчины по погоде. На их поиски выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.



В воскресенье же поступило сообщение о том, что в лесу за пределами поселка Таксимо Муйского района потерялся мужчина. Он ушел утром в лес за ягодами и не вернулся. Его ищут сотрудники полиции и добровольцы.



Также вчера поступило обращение от жительницы Москвы о том, что на реке Китой Окинского района в труднодоступной местности не вышел с водного маршрута её муж с напарником. По информации туристов, которые были с ними, и вышли 4 сентября с маршрута, у пропавших сломался катамаран, но коллеги не стали их ждать в условленной точке. Сейчас пропавшие, возможно, идут пешком. Средств связи у них нет, их состояние, имеются ли запасы продовольствия – не известно.



Маршрут не зарегистрирован, группа регистрацию не проходила, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Фото: «Лиза Алерт»

