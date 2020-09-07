В Улан-Удэ в магазине взорвали шумовую гранату

У пьяного посетителя произошел конфликт с продавцом винно-водочного отдела



В Улан-Удэ накануне утром в одном из продуктовых магазинов Железнодорожного района сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали мужчину, который предположительно привел в действие шумовую гранату.



У мужчины произошел конфликт с продавцом винно-водочного отдела, после чего он вытащил шумовую гранату для страйкбола и привел ее в действие. Пострадавших нет.



Задержанный, 46-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции для принятия правового решения.



Органами следствия возбуждено уголовное дело по факту грубогонарушения общественного порядка по статье Уголовного кодекса РФ «Хулиганство». Ведется следствие.



Фото: Росгвардия



