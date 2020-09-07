В Улан-Удэ инцест завершился убийством

Жительница столицы Бурятии зарезала кузена из ревности



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней горожанки, обвиняемой убийстве (статья 105 УК РФ). Она подозревается в том, что убила двоюродного брата из ревности, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемая проживала в городе Улан-Удэ вместе со своим 48-летним двоюродным братом, с которым они, несмотря на родство, сблизились и фактически сожительствовали. Незадолго до происшествия женщина заметила в телефоне у брата переписку с другой девушкой. На почве ревности между сожителями начали происходить ссоры. А 22 октября 2019 года они в течение дня распивали спиртные напитки. Под вечер обвиняемая вновь увидела в телефоне у мужчины переписку и звонки посторонней девушке. Из-за этого между ними снова произошла ссора, переросшая после взаимных оскорблений в потасовку, в ходе которой пьяная женщина нанесла кухонным ножом удар в грудь сожителя. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.



После задержания женщина признала вину и в ходе допроса дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы, однако спустя некоторое время передумала и стала уверять следователя, что убийство сожителя, якобы, совершил их сосед по общежитию.



Мужчина, на которого указала обвиняемая, тяжело болел и вскоре скоропостижно скончался. Но, несмотря на это, следствием собраны необходимые доказательства, опровергающие версию обвиняемой о непричастности к преступлению и подтверждающие ее вину. В связи с этим в настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



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