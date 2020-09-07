Сотрудники МЧС спасли рыбака из Бурятии, чью лодку унесло в Байкал

Поиски осложнялись темнотой и штормом с высотой волны до 2,5 метра







Спасателям Никольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России В 5 сентября около 23:00 поступила информация от 41-летнего жителя поселка Выдрино Кабанского района Бурятии 1979 года рождения. Он рассказал, что вышел в Байкал на лодке «Воронеж» без мотора и попал в сильный шторм. Лодку ветром сносит в открытый Байкал, самостоятельно причалить мужчина не может.



Шесть спасателей на катере «Василий Ильяшенко» вышли из поселка Никола на поиск рыбака. «Поиск осложнялся темнотой, сильным ветром и волной до 2,5 метра. Связь с мужчиной поддерживалась по сотовому телефону. Он держал лодку по волне и ждал помощи. Нам удалось выйти прямо на него к тому моменту, когда лодка находилась в 6 километрах от берега», — рассказал Сергей Бирюков, спасатель первого класса Никольского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.



Мужчину и лодку подняли на борт спасательного судна и около четырех утра доставили на базу, сообщили в пресс-службе БПСО.



Спустя два часа в том же составе спасатели вышли на поиск рыбаков в районе поселка Большое Голоустное, Иркутской области, где по сообщению от родственников ушли в море и не вернулись два рыбака. Вскоре поступила информация, что рыбаки самостоятельно благополучно вернулись домой.



Фото: БПСО



