В Бурятии «черные» лесорубы пытались силой отбить изъятый трактор

Перед этим лесникам пришлось организовать погоню за этим трактором



В Бурятии ночью в Буйское лесничество поступила фотография с фотоловушки, которая запечатлела заезжающий в лес трактор. Главный лесничий лесничества незамедлительно выехал на место на своей машине. По следам автомобиля, ему удалось определить местоположение возможного нарушения.



Прибыв на место, лесничий обнаружил трактор и группу нарушителей, которые грузили древесину в прицеп. Заметив его, нарушители разбежались, а водитель попытался покинуть место нарушения на тракторе, но к этому моменту подоспели другие лесники. Началась погоня, вскоре трактор застрял в канаве, а нарушитель выпрыгнул из автомобиля и скрылся. Трактор был изъят.



На этом история не закончилась - через некоторое время к лесникам подъехали мужчины на легковых автомобилях. Один из них утверждал, что трактор принадлежит ему, он искал на нем корову. Бензопилу же, как утверждал мужчина, он по забывчивости оставил в тракторе и не пользовался ей.



Лесники предложили проехать и посмотреть следы животного, но приехавшие решили силой вернуть трактор. Завязалась потасовка, к счастью никто из сторон не пострадал. В результате, «черным» лесорубам не удалось отвоевать трактор, они сели в машину и скрылись. Ведется следствие.



Оказалось, правонарушители успели заготовить около 16 кубометров древесины. Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 107 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина, трактор и прицеп были изъяты.

Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Фото: РАЛХ

