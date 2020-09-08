В горах Бурятии нашли двух потерявшихся москвичей

В труднодоступной местности на реке Китой у них сломался катамаран



В Бурятии борт Ми-8 МЧС России с двумя спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы на борту нашел в Восточных Саянах двух потерявшихся туристов из Москвы. В удовлетворительном состоянии их доставили в Иркутск, сообщили в региональном главке МЧС.



Вертолет вел поиски по примерному маршруту путешественников - вниз по течению реки Китой.



Информация об инциденте поступила 6 сентября в 21:30 (местного времени) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Бурятии. Жительница Москвы рассказала о том, что в труднодоступной местности на реке Китой в Окинском районе не вышел с водного похода ее супруг с напарником. По информации туристов, которые были с ними и вышли с маршрута 4 сентября, у пропавших сломался катамаран и, возможно, они идут пешком. Для проведения поисково-спасательных работ было принято решение привлечь авиацию МЧС России.



Стоит отметить, что туристическая группа перед выходом на маршрут не проходила регистрацию в МЧС России, поэтому спасатели не знали ее точного местонахождения.



Фото: 03.mchs.gov.ru

