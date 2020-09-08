Пандемия COVID-19 снизила популярность эмиграции

Серьёзность намерений уехать из страны подтверждают 11% россиян
Абсолютное большинство россиян (82%) не выражают желания переехать в другую страну на постоянное место жительства. Чаще перспективы переезда рассматривают для себя как неприемлемые наши сограждане старше 34 лет: 35–44 лет - 78%, 45–59 - 90%, 60 и старше — 96%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно данным исследования ВЦИОМ, задумываются о смене страны проживания 16% опрошенных, в том числе среди молодежи 18–24 лет - 38%.
Однако серьезность эмиграционных намерений (готовность реализовать планы по переезду в течение ближайших двух лет) подтвердили 11% от числа тех, кто хочет переехать (16%). С 2017 года эта доля снизилась на 6%.
Также 39% из них сообщили, что не предпринимают никаких подготовительных действий для реализации переезда. Те, кто предпринимают, чаще учат язык (29%), консультируются с теми, кто уже переехал (21%), собирают информацию о стране (16%) или копят средства (16%).
Основные причины принятия решения о переезде, по словам 16% потенциальных эмигрантов: более высокий уровень жизни/зарплат/пенсий/пособий в зарубежных странах (50%, с 2019 года -6%) неудовлетворенность современной политикой властей (22%); законодательные аспекты (17%); социальная защищенность, стабильность (16%) и уровень медицины (11%).
В целом каждый второй россиянин считает, что эмиграция - это нечестный, непатриотичный поступок (51%). В этом вопросе наблюдаются различия между поколениями: респонденты старше 35 лет чаще не одобряют эмиграцию (35-44 лет - 50%, 45-59 лет - 59%, старше 60 лет - 69%), в то время как представители молодежи чаще считают, что не важно, где человек живет, главное — чтобы было комфортно (18-24 лет - 71%, 25-34 лет - 64%).
За год на 3%. сократилась доля россиян, утверждающих, что желающих эмигрировать сейчас больше, чем раньше (29%). Четверть опрошенных придерживаются мнения, что их ни больше, ни меньше, чем несколько лет назад (25%), а каждый пятый считает, что их меньше, чем несколько лет назад (18%). Треть россиян (29%) затруднились ответить на этот вопрос.
Фото: airportbaikal.ru
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