08.09.2020
Самый большой грант «Тавриды» выиграла Татьяна Черных из Бурятии

Самый большой грант «Тавриды» выиграла Татьяна Черных из Бурятии

Ее проект «Отправная точка» посвящен социальному ориентированию молодежи на селе


Гранты на 15 миллионов рублей вручены участникам конкурса молодежных инициатив на фестивале «Таврида» в Крыму, сообщила пресс-службы фестиваля. Публичную защиту прошли более 150 проектов. В итоге победителями стали 30 участников из 19 регионов России. Самый крупный грант получила Татьяна Черных из Бурятии. Ее проект «Отправная точка» для социального ориентирования молодежи на селе получил финансовую поддержку в размере 1 миллиона 160 тысяч рублей.

«Наш проект — это своего рода точка старта для молодежи из отдаленных сел Бурятии. Сейчас у молодых людей нашего региона не так много возможностей для полной реализации своего потенциала. Ребята после школы сразу идут работать, пропуская обучение в вузах, поэтому они не могут получить ту социализацию, которая есть у студентов во время учебы в коллективе и на мероприятиях. В рамках проекта мы организуем именно образовательный модуль, чтобы познакомить ребят с различными возможностями для молодежи, в том числе и с социальным проектированием», - рассказала победительница конкурса проектов.

Грантовый конкурс прошел в номинациях: добровольчество, инициативы творческой молодежи, молодежные медиа, патриотическое воспитание, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, развитие социальных лифтов, спорт, ЗОЖ, туризм, студенческие инициативы, укрепление семейных ценностей. Самая популярная номинация - инициативы творческой молодежи.

«В 2020 году мы внесли изменения в конкурс: теперь он общий для всех девяти направлений. В итоге у нас прошла одна большая церемония награждения для всех участников арт-кластера. Мы видим, как ребята воплощают свои идеи в жизнь и с каждым годом конкурс набирает все большие масштабы. Желаю всем победителям удачи и успешной реализации своих проектов», - рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

В конкурсе приняли участие молодые деятели культуры и искусств от 18 до 30 лет. Свои проекты представили участники из 47 регионов России. Самыми результативными оказались Татарстан, Кабардино-Балкария и Москва: по трое участников из этих регионов получили финансовую поддержку на реализации своих идей.

Защита проектов проходила в течение двух дней. В качестве идей молодые люди презентовали туристические экскурсии по регионам России, сценарии кинофильмов, концепции архитектурных бюро и региональных арт-кластеров, интенсивы по развитию движения КВН. Проекты молодых деятелей культуры и искусств оценивали эксперты креативных индустрий и Федерального агентства по делам молодежи по социальному проектированию.

Напомним, 30 августа благодаря Татьяне Черных в селе Нестерово Прибайкальского района Бурятии открылся ресурсный центр добровольчества «ДоброДом», сообщала в пресс-служба правительства республики. Татьяна Черных в августе 2019 году на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория инициативной молодёжи - Бирюса» представила свой проект и выиграла грант в 406 тысяч рублей Фонда президентских грантов на создание молодежного креативного пространства. Также инициативу поддержал глава Бурятии Алексей Цыденов: для проекта из республиканского бюджета было 1,9 миллиона рублей на ремонт здания.

«Появилась такая инициатива после того как в селе сгорел дом культуры, и молодые люди лишились последнего места, где бы они смогли собираться. Благодаря поддержке властей, президентскому гранту, добровольным пожертвованиям у нас появилось креативное пространство, где местные жители могут собираться, и не просто, а проводить время с пользой, пользоваться многими возможностями, доступными в ресурсном центре», - рассказала Татьяна Черных.

Как сообщал «Номер один», она известна еще и тем, что 5 декабря прошлого года участвовала в Международном форуме добровольцев, объединившим более 10 тысяч неравнодушных со всей России и из зарубежных стран. Знаковое событие посетил президент РФ Владимир Путин, который встретился с лидерами волонтерского движения. Добровольцы рассказали главе государства о своих проектах. Одной из участниц встречи стала и Татьяна Черных, которая рассказала президенту о своем авторском волонтерском проекте «Творчеству в малых селах быть!», а также попросила исполнить мечту своих детей - участие в Кремлевской елке-2020. При этом она перенервничала и расплакалась. Впрочем, Владимир Путин исполнил их желание.

Фестиваль «Таврида – АРТ», в котором принимают участие 2 тысячи молодых деятелей культуры и искусства со всей России, проходил 2-6 сентября. Реализация программ арт-кластера «Таврида» входит в национальный проект «Образование».

Фото: tavrida.art
волонтер грант Таврида
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