В Бурятии муниципальная служащая похитила почти 3 млн рублей

Шесть лет она подавала завышенные бюджетные заявки на оплату труда



Бывшая сотрудница одного из структурных подразделений администрации Баунтовского района Бурятии с 2014 по 2020 годы подавала бюджетные заявки на оплату труда в размере, превышающем размер заработной платы, предусмотренный штатным расписанием.



В результате муниципальной служащей похищено 2,9 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре республики.



Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По итогам их рассмотрения возбуждено три уголовных дела по статье 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения).



Проводится расследование.



Фото: «Номер один»



