В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 5666

Остается большим круг контактных лиц, который составляет 1921 человек



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 5666. Это на 34 случая больше, чем было в понедельник. В Улан-Удэ – 3248 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4676 человек, умерли 58 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 34 новых случаев коронавируса: 15 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19



Круг контактных лиц составляет 1921 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 498 пациентов. Из них 32 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 434 пациента.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - пять, на ИВЛ - один больной старше 65 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 12 человек, старше 65 лет – девять, на ИВЛ четверо больных, старше 65 лет - двое.



В одном обсерваторе находятся 23 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1134 человек, с нарастающим итогом – от 311 035 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



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