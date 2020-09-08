В Улан-Удэ грузинскому ресторану «Генацвале» дали 15 суток

В нем вопреки запретам проводилась свадьба, на которой гуляли 25 человек



В Улан-Удэ судебные приставы приостановили на 15 суток работу ресторана «Генацвале» в связи с нарушениями «антиковидных» требований к предприятиям общественного питания в условиях угрозы распространения COVID-19, сообщили в управлении ФССП по Бурятии.



В момент проверки заведения сотрудниками регионального Роспотребнадзора в ресторане проводилась свадьба. В зале находилось 25 посетителей, расстояние между столами составляло менее 1,5 метра. Кроме этого, не был организован сбор использованных одноразовых масок работников предприятия, а в закрытых помещениях ресторана отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха.



В связи с нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима чрезвычайной ситуации или возникновения угрозы распространения COVID-19 общество с ограниченной ответственностью «Ресторан Генацвале» привлечено к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 15 суток.



На основании постановления суда в межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых производств возбудили исполнительное производство. В связи с возможной угрозой жизни и здоровью граждан судебный пристав-исполнитель немедленно выехал по месту нахождения кафе.



Сейчас деятельность ресторана приостановлена, а собственник предприятия общественного питания предупрежден об административной и уголовной ответственности на случай несанкционированного возобновления деятельности.



Заметим при этом, что согласно грузинским и бурятским традициям, свадьба на 25 гостей это вовсе и не свадьба, а так - маленькие посиделки.



Фото: vk.com/genacvaleuu

