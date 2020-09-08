В Бурятии травмированы два пассажира ГАЗ-3307

Водитель без прав опрокинул машину около села Надеино



Два человека госпитализированы в результате ДТП в Тарбагатайском районе Бурятии, где 35-летний водитель ГАЗ-3307 без прав, следуя со стороны села Надеино в направлении Улан-Удэ, в 5 км от Надеино не справился с управлением и опрокинул машину.



В результате ДТП пассажиры 1977 и 1986 года рождения с травмами госпитализированы в БСМП, сам водитель получил множественные ушибы и после осмотра медиками был отпущен, сообщили в республиканской ГИБДД.



Всего за сутки инспекторы ДПС выявили 379 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, трое – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, два автомобилиста за повторное управление машиной в состоянии опьянения в течение года.

.

Фото: ГИБДД

