В Бурятии COVID-19 представляет смертельную опасность для 19% населения

Основной группой риска при коронавирусе признаны «сердечники»



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил членам Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, усилить профилактические мероприятия в условиях распространения вируса COVID-19.



За последние трое суток в инфекционных стационарах республики умерло четыре пациента с коронавирусной инфекцией. С начала регистрации первого случая COVID-19 в Бурятии погибло 58 пациентов с тяжелой формой заболевания, сообщили в пресс-службе правительства республики.



На основе результатов анализа летальных исходов, который проводится минздравом Бурятии на постоянной основе, выявлены основные группы заболеваний, при которых осложнения коронавирусной инфекции проходят в тяжелой форме. Одну из основных категорий угрожающих сопутствующих патологий составили заболевания сердечно-сосудистой системы. Группу риска по этой категории составляют свыше 103 тысяч жителей республики, имеющие проблемы с работой сердца и сосудов.



Большому риску осложнений при присоединении коронавирусной инфекции подвержены пациенты с хроническими заболеваниями, сопровождающимися ослаблением иммунитета. В частности, со злокачественными новообразованиями. Сегодня в Бурятии более 17 тысяч человек борются с онкологией. В условиях распространения коронавирусной инфекции они оказываются в зоне повышенной опасности.



Дыхательная недостаточность также чаще наступает у пациентов с хроническими болезнями органов дыхания, больных с избыточной массой тела и сахарным диабетом. Сахарный диабет диагностирован у 32,5 тысячи жителей республики, у более чем 23,5 тысячи человек – хронические заболеваниями органов дыхания.



Таким образом, для более 19% населения республики коронавирусная инфекция сегодня представляет смертельную опасность.



«Когда мы анализируем эпиданамнез пациентов, которые, к сожалению, погибли после присоединения коронавируса, мы видим, что они чаще всего заражены дома. То есть, это пожилые люди, которые не ходят по улицам, а сидят в основном дома. А инфицированы они от близких, которые пренебрегают правилами профилактики. Примеров много – это и кижингинский очаг, и еравнинский, где мы усиленно работаем по сей день. В обществе растет расслабленность – соответственно растет заболеваемость. С нашей стороны, конечно, мы делаем все возможное, контролируя обеспечение вашей безопасности в организациях и предприятиях, на транспорте. Но без вас, уважаемые жители республики, нам не справиться. Ситуация не изменится, пока мы не изменим отношение к ней. Три простых правила, которые помогут исправить ситуацию – они сработают, если мы все вместе их будем исполнять. Ношение защитных масок, гигиена рук и безопасное расстояние. Три простых правила, которые помогут нам остановить вирус», - обратился к жителям республики глава Бурятии Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru

