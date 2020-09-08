В Бурятии средняя стоимость ОСАГО – 4 тысячи рублей

А с 24 августа каждому водителю назначается свой тариф за полис



В Бурятии за шесть месяцев нынешнего года заключено почти 90 тысяч договоров ОСАГО (+19% к аналогичному периоду 2019 года. А выплачено автовладельцам 308 миллионов рублей (на 11% больше, чем год назад). Средняя стоимость полиса - чуть меньше 4 тыс рублей, сообщает пресс-служба регионального подразделения Сибирского главного управления Банка России.



В ней напомнили, что 24 августа начали действовать изменения, внесенные в закон об ОСАГО. Главное из них – отныне каждому водителю будет назначаться свой тариф за полис.



Раньше базовый тариф у одной компании был одинаковым для жителей одного региона. А список остальных факторов, влияющих на цену для конкретного водителя, был жестко ограничен. Теперь страховые будут оценивать риски каждого автовладельца. Это значит, что стоимость ОСАГО снизится для аккуратных водителей. Их страховые будут определять сами: например, по числу нарушений или манере езды. Водителям, которые часто попадают в аварии, страховщики смогут выставить более высокий тариф. Но даже максимальный тариф все равно ограничен верхней планкой тарифного коридора. С 24 августа на цену ОСАГО могут повлиять любые факторы, которые установит сама страховая. Это могут быть:



• количество грубых нарушений ПДД;

• возраст машины и ее пробег;

• семейное положение водителя и наличие детей;

• наличие телематики в машине.



Кроме этого, останутся обязательные коэффициенты, которые влияли на цену ОСАГО и раньше:



• территория использования;

• мощность машины;

• стаж и возраст водителя;

• коэффициент бонус-малус (скидка за безаварийную езду и надбавка за аварии);

• количество допущенных к управлению водителей;

и другие.



Средняя цена ОСАГО в результате этих изменений вырасти не должна. Но ценообразование станет более справедливым: хорошие водители станут платить меньше, аварийные – больше. Как показывает практика, за хороших водителей страховщики конкурируют, что заставляет их снижать цену.



Фото: «Номер один»

