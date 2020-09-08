В Бурятии за подлог осужден лесной инженер

Он вносил ложные сведения об объеме и характеристиках древесины, подлежащей заготовке



В Бурятии бывший инженер по лесопользованию признан виновным в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности), сообщили в прокуратуре республики.



В суде установлено, что с февраля по май 2018 года мужчина внес в ведомости заведомо ложные сведения о характеристиках лесных насаждений и объеме древесины, подлежащей заготовке на территории Ангырского участкового лесничества. В итоге на основании ведомостей Республиканским агентством лесного хозяйства заключены три договора купли-продажи лесных насаждений с предпринимателями, которые совершили незаконные рубки 3 328 деревьев.



Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права заниматься организационно-распорядительной деятельностью в государственных учреждениях сроком на два года.



Решение суда вступило в законную силу.



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