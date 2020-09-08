В Забайкалье число случаев COVID-19 приближается к 5000

Вылечены и выписаны из медицинских учреждений 4391 человек



В Забайкалье в последние недели постоянно растет число зарегистрированных случаев COVID-19, сообщает пресс-служба краевой администрации. По данным на 8 сентября, число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4922, из них 43 за последние сутки.



Вылечены и выписаны из медицинских учреждений 4391 человек (30 за сутки). Всего умерли 60 человек. Новых летальных случаев в последние дни нет.



Заболевание зафиксировано в Чите, Александрово-Заводском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.



В Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.



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