Комбинат школьного питания Улан-Удэ наказан за крупу

Арбитражный суд подтвердил правомерность административного взыскания за нарушение законодательства



Арбитражный суд Бурятии оставил без удовлетворения жалобу Комбината школьного питания Улан-Удэ о назначении административного наказания от Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, сообщили в контрольном ведомстве.



В ходе плановой выездной проверки в феврале нынешнего года инспекторы Россельхознадзора установили, что Городской комбинат школьного питания Улан-Удэ не имеет действующих деклараций о соответствии на манную, кукурузную, ячменную, ячневую и овсяную крупы.



Также в ходе проверки установлено, что в помещении, где хранится пшено шлифованное, влажность воздуха составляет 74%, хотя, согласно маркировке продукции, она должна храниться при влажности воздуха не более 70%. А федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» регламентирует, что пищевые продукты должны храниться в условиях, обеспечивающих их качество и безопасность.



По факту нарушений в отношении комбината было возбуждено административное дело по статье 7.18 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна». Постановление о привлечении к административной ответственности комбинат обжаловал в Арбитражном суде Бурятии. Однако – безрезультатно.



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