Мэр Улан-Удэ окончательно отменил День города из-за пандемии

Выделенные на праздник 4 млн рублей из городского бюджета направляются на встречу Нового года



Празднования Дня города в этом году из-за коронавируса все же не будет. Об этом сообщил на своей странице в Instagram мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, отметивший, что «оставалась надежда, что писать этот пост не придется».



«Вы помните, мы специально вернули его с осени на третью субботу июня, и это было наше общее решение — более 20 тысяч горожан проголосовали за то, чтобы праздновать День города в первый месяц лета. Однако наши с вами планы нарушили сложная эпидемиологическая обстановка и запрет Роспотребнадзора на все массовые мероприятия. Лишать горожан и гостей столицы яркого, красивого и уже любимого праздника, разумеется, не хочется. И мы до последнего надеялись, что обстановка с COVID-19 стабилизируется и ограничения снимут. Но этого не произошло. Пандемия продолжается, и нам пришлось принять решение об отмене празднования Дня города», - написал градоначальник.



«Закладывали на него 4 млн рублей, но эти средства не пропадут — скоро Новый год. Направим их на ледовый городок и проведение различных мероприятий для наших ребятишек», - пояснил он.



«Уверен в том, что любить наш город можно не только по праздникам. И что выходные можно провести интересно и без массовых гуляний. Вместе с вами жду, когда столица Бурятии вернётся к прежней жизни, а пока призываю помнить о безопасности и заботиться о близких», - подчеркнул Игорь Шутенков.



Фото: ulan-ude-info.ru



