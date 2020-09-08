«Мегатехника» помогает медикам

Компания вручила Республиканской клинической больнице стиральные машины





Современные стиральные машины с функцией сушки белья марки LG по предложению депутата Народного Хурала Бурятии Андреяна Зыбынова сеть «Мегатехника» на днях вручила Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко.



«К нам обратилось руководство больницы с просьбой помочь в приобретении техники. В такое непростое время больница несет колоссальную нагрузку. Для облегчения рабочих условий было принято решение поддержать коллектив. Благодарим врачей за самоотверженный труд и терпение»,- отметил Андреян Зыбынов.



«В этот нелегкий для всех период оказанная нам помощь очень кстати. Эта поддержка очень важна для нас», - отмечает главный врач Игорь Шпак.



Несомненно, что ценнее и важнее всех материальных благ является простое человеческое участие. Поэтому такой подарок работников действительно порадовал. Известно, что стиральные машины будут установлены в отделениях кардиологии и гематологии.



Стиральные машины были вручены торговой сетью «Мегатехника» в рамках программы по поддержке медицинских учреждений города, стартовавшей в апреле месяце. Так, ранее стиральные машины были переданы коллективам городской поликлиники № 1 и городской поликлиники № 3.



Фото: mega-tehnika.ru

