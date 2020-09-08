Митрополит Иосиф начнет богослужения в Улан-Удэ

Он прибывает в Улан-Удэ завтра, а 10 сентября состоится передача дел митрополии



Сайт Улан-Удэнской и Бурятской митрополии опубликовал график богослужений, которые совершит новый владыка. График открывается 12 сентября.



12 сентября 2020 года, 9-00. Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского — Свято-Одигитриевский собор г. Улан-Удэ. Божественная литургия.

12 сентября 2020 года, 16-00. Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. Положение честно́го пояса Пресвятой Богородицы — Свято-Троицкий храм г. Улан-Удэ. Всенощное бдение.

13 сентября 2020 года, 9-00. Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. Положение честно́го пояса Пресвятой Богородицы — храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Улан-Удэ. Божественная литургия.







Новый митрополит прибывает в Улан-Удэ завтра, а 10 сентября Савватий официально передаст дела новому митрополиту.



Фото: uud-eparh.ru Сайт Улан-Удэнской и Бурятской митрополии опубликовал график богослужений, которые совершит новый владыка. График открывается 12 сентября.12 сентября 2020 года, 9-00. Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского — Свято-Одигитриевский собор г. Улан-Удэ. Божественная литургия.12 сентября 2020 года, 16-00. Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. Положение честно́го пояса Пресвятой Богородицы — Свято-Троицкий храм г. Улан-Удэ. Всенощное бдение.13 сентября 2020 года, 9-00. Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. Положение честно́го пояса Пресвятой Богородицы — храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Улан-Удэ. Божественная литургия. Как сообщал «Номер один» , решением Священного Синода митрополит Савватий назначен Преосвященным Чебоксарским и Чувашским, главой Чувашской митрополии с освобождением от управления Улан-Удэнской епархией с благодарностью за понесенные архипастырские труды. Преосвященным Улан-Удэнским и Бурятским, главой Бурятской митрополии назначен митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф с освобождением его от управления Симбирской епархией.Новый митрополит прибывает в Улан-Удэ завтра, а 10 сентября Савватий официально передаст дела новому митрополиту.Фото: uud-eparh.ru