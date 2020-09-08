В Улан-Удэ грибника обманули купюрой «банка приколов»

В магазине, куда зашел ее разменять, нажали тревожную кнопку



В Улан-Удэ мужчина попытался разменять в продуктовом магазине на улице Пестеля купюру «банка приколов» номиналом 1000 рублей. В ответ продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии, сообщили в ее пресс-службе.



Прибывшим росгвардейцам мужчина пояснил, что продавал возле магазина собранные в лесу грибы. Один из покупателей дал грибнику тысячу рублей одной банкнотой, и тот направился в ближайший магазин, чтобы разменять купюру. Уже в торговой точке незадачливый продавец понял, что деньги оказались ненастоящими, а покупатель убежал, прихватив с собой грибы.



Для установления примет подозреваемого и уточнения всех обстоятельств произошедшего 44-летнего улан-удэнца доставили в отдел полиции.



Фото: Росгвардия

