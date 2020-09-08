Жителя Бурятии ждет суд за попытку подкупа сотрудника ГАИ

Выпивший водитель положил 35 тысяч рублей на сиденье служебной машины



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя, который обвиняется в «даче взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Вечером 13 августа обвиняемый, употреблявший накануне алкогольные напитки, решил продолжить возлияния и поехал на своем автомобиле в продуктовый магазин. Там он приобрел спиртное, часть сразу выпил и с остатками направился на берег озера Байкал, где собирался поужинать. По пути его остановили сотрудники Госавтоинспекции, патрулировавшие проезжую часть.



При проверке документов полицейские по внешним признакам и запаху алкоголя изо рта определили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, после чего стали составлять протокол об административном правонарушении. Желая избежать ответственности, обвиняемый достал из кошелька 35 тысяч рублей, которые с соответствующими просьбами положил на сиденье возле инспектора, предав таким образом взятку.



Однако сотрудники Госавтоинспекции деньги не приняли и сразу же зафиксировали попытку водителя подкупить представителей власти.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»

