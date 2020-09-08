Игорь Шутенков: «Контроль будет жёсткий»

Мэр Улан-Удэ потребовал четкой организации горячего питания школьников



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел проверку организации горячего питания в гимназии №14 с участием депутатов Народного Хурала Бурятии и Улан-Удэнского городского совета, сообщили в пресс-службе администрации столицы Бурятии.



В этом учебном году в школах Улан-Удэ бесплатным горячим питанием должны быть обеспечены 29 тысяч учеников начальных классов. На сегодня стоимость питания в день на одного школьника составляет 63 рубля 50 копеек.



«Первого числа у нас начался новый учебный год, второго сентября дети уже пришли на полноценные занятия, но не в каждой школе в этот день был организован прием горячей пищи. Были жалобы от родителей и детей: от 33-й гимназии и 25-й школы, 41-й школы, некоторые школы второго числа не кормили. Такая накладка была. Но Комитет по образованию, комбинат школьного питания начали проблемы решать, исправлять. Сегодня выехали с проверкой, я попросил коллег-депутатов городского совета и Народного Хурала принять участие и в дальнейшем организовать проверки по каждой школе», - рассказал Игорь Шутенков.



Мэр города и депутаты осмотрели пищеблок, проверили школьное меню, продегустировали обед школьников – гречневую кашу. В столовой 14-й гимназии сейчас 50 посадочных мест. В 1-4-х классах здесь обучается 853 ребенка, разработан «гибкий график» работы обеденного зала для каждой параллели классов. Для разведения потоков начальные классы подходят с интервалом в 15 минут, заходят в столовую через второй этаж, уходят через третий этаж, старшие классы по параллели питаются по гибкому графику. Максимальное количество детей начальных классов на одной перемене в столовой – 35-40.



«У нас есть десятидневное меню, согласованное с Роспотребнадзором и министерством образования, и это меню выдерживается в каждой школе. Только в разные дни по-разному. Это сделано для того, чтобы поставщики продуктов не тоннами завозили одномоментно, а партиями. Как приняли такое решение, ситуация с поставкой свежих продуктов выровнялась. Тем не менее, несмотря на то, что мы проверки такие проводим, я к родителям обращаюсь, к ребятам: если есть какие-то претензии, надо сразу их обозначать. А мы будем принимать решения, их исправлять. Контроль будет жёсткий, своевременный, как со стороны администрации города, так и стороны депутатов горсовета и Народного Хурала», - подчеркнул Игорь Шутенков.



Депутаты Улан-Удэнского горсовета готовы подключиться к проверкам. «В каждом из 30 округов Улан-Удэ депутаты будут работать с родителями, директорами и учителями, и в случае возникновения вопросов будем оперативно реагировать и совместно их решать. Этот вопрос стоит у нас на контроле», - отметил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.



О том, что вопрос организации горячего питания сейчас крайне важен для всех, особо подчеркнул депутат Народного хурала Бурятии Игорь Марковец.



«Дети должны быть накормлены, эта задача будет решена в любом случае. Понятно, что мы только-только начали, но, как сказал Игорь Юрьевич, нужно, чтобы депутаты на своих округах прошли по школам, посмотрели, увидели недочеты и сложные моменты, если они есть, чтобы мы могли оперативно, буквально с колёс, их решать. Сейчас задача выполняется, в школах все продумывается как для учеников начальной школы, так и для учеников 5-11-х классов. Есть также буфетное меню, то есть ребёнок на свои карманные деньги может купить ещё что-нибудь - и булочки, и пирожки. Дети у нас в школах накормлены. Средняя цена обеда по федеральному закону составляет 63,5 рубля. Хочу напомнить, что буквально три года назад у нас даже на льготную категорию школьников выделялось всего 20 рублей из республиканского бюджета. Работа сейчас проводится очень серьезная и всегда на контроле у главы республики Алексея Цыденова», - сказал Игорь Марковец.



Напомним, ранее Игорь Шутенков в ходе планерного совещания поручил Комитету по образованию создать комиссию по проверке организации бесплатного горячего питания учащихся начальной школы. В состав комиссии вошли сотрудники городской администрации, депутаты. Со 2 сентября комитет провел проверку уже в 26 школах. На сегодня в 55 школах работает 44 пищеблока полного цикла и 19 буфетов-раздаточных.



Фото: ulan-ude-info.ru

