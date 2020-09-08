В Улан-Удэ началась реконструкция Парка железнодорожников

Завершить его благоустройство компания РЖД планирует в первой половине 2021 года







В Улан-Удэ стартовала реконструкция Парка железнодорожников. При разработке проекта реконструкции учитывалась историческая связь парка с окружающей частью города и уже сложившиеся основные пешеходные артерии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.



В рамках реконструкции на территории парка будут обустроены несколько площадок для отдыха: центральная площадь с клумбой, площадка для размещения разборной сцены со скамейками для зрителей, детская игровая зона, спортивная площадка, а также зоны тихого отдыха с ландшафтным дизайном.



Проект предполагает благоустройство 2,9 гектара зеленой зоны, укладку новых пешеходных дорожек из тротуарной плитки, а также обустройство асфальтированной велосипедной дорожки по периметру парка.



На время строительных работ территория парка будет закрыта для посещения. Завершить его благоустройство РЖД планирует в первой половине 2021 года. Общая стоимость строительных работ составит около 80 миллионов рублей.







Фото: «Номер один» В Улан-Удэ стартовала реконструкция Парка железнодорожников. При разработке проекта реконструкции учитывалась историческая связь парка с окружающей частью города и уже сложившиеся основные пешеходные артерии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.В рамках реконструкции на территории парка будут обустроены несколько площадок для отдыха: центральная площадь с клумбой, площадка для размещения разборной сцены со скамейками для зрителей, детская игровая зона, спортивная площадка, а также зоны тихого отдыха с ландшафтным дизайном.Проект предполагает благоустройство 2,9 гектара зеленой зоны, укладку новых пешеходных дорожек из тротуарной плитки, а также обустройство асфальтированной велосипедной дорожки по периметру парка.На время строительных работ территория парка будет закрыта для посещения. Завершить его благоустройство РЖД планирует в первой половине 2021 года. Общая стоимость строительных работ составит около 80 миллионов рублей. Напомним, «Номер один» рассказывал о судьбе Парка железнодорожников , который пришел в ужасное состояние. В начале сентября 2019 года в мэрии города сообщали, что РЖД передаст свой парк в аренду столице Бурятии на пять лет. Однако затем благоустройством парка решили заняться сами РЖД - компания, которой парк и принадлежитФото: «Номер один»