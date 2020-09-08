В Улан-Удэ началась реконструкция Парка железнодорожников

Завершить его благоустройство компания РЖД планирует в первой половине 2021 года
В Улан-Удэ стартовала реконструкция Парка железнодорожников. При разработке проекта реконструкции учитывалась историческая связь парка с окружающей частью города и уже сложившиеся основные пешеходные артерии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
В рамках реконструкции на территории парка будут обустроены несколько площадок для отдыха: центральная площадь с клумбой, площадка для размещения разборной сцены со скамейками для зрителей, детская игровая зона, спортивная площадка, а также зоны тихого отдыха с ландшафтным дизайном.
Проект предполагает благоустройство 2,9 гектара зеленой зоны, укладку новых пешеходных дорожек из тротуарной плитки, а также обустройство асфальтированной велосипедной дорожки по периметру парка.
На время строительных работ территория парка будет закрыта для посещения. Завершить его благоустройство РЖД планирует в первой половине 2021 года. Общая стоимость строительных работ составит около 80 миллионов рублей.
Напомним, «Номер один» рассказывал о судьбе Парка железнодорожников, который пришел в ужасное состояние. В начале сентября 2019 года в мэрии города сообщали, что РЖД передаст свой парк в аренду столице Бурятии на пять лет. Однако затем благоустройством парка решили заняться сами РЖД - компания, которой парк и принадлежит
Фото: «Номер один»
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