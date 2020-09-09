Приходить на совещания голодным – идея не из лучших





Вот работаешь ты, допустим, в мэрии. Пришел, не поевши, на заседание, а тебя спрашивают: «Как привлечь туристов в Улан-Удэ? Что построить?». И ты с голодухи возьми, да и выпали: «А давайте построим буузный квартал!».

Именно о таком намерении заявили недавно в мэрии Улан-Удэ. Мол, «буузный» квартал станет частью развития исторического центра бурятской столицы. Мол, будет он располагаться в тех местах центра, где подобные кафе традиционно располагаются: на улицах Свердлова, Коммунистическая, Банзарова.Что ж, фантазия чиновников безграничная. Предлагаем построить дома в форме бууз, ввести для местных жителей форменную одежду – ростовые куклы в форме бууз. На клумбах вместо цветов – разноцветные буузы из камня, на фонарях лампочки в виде национального блюда, круговые лавочки – догадайтесь сами, на что похожи.Туристы, думается, рванут в Улан-Удэ толпами. Хотя бы для того, чтобы сфотографироваться.Но на буузном квартале останавливаться не стоит. Ведь есть еще много бурятских национальных блюд. Как насчет Хушуурного проспекта? Или Бухлерной площади? Нужно идти до конца, и тогда мы сможем построить в столице Бурятии гастрономический рай.Нарисовал Укусика Покусай