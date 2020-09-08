В ряде районов Бурятии есть угроза массового забоя скота

Алексей Цыденов поручил отработать механизм предоставления помощи фермерам и личным подсобным хозяйствам



В ряде районов Бурятии складывается сложная обстановка с заготовкой кормов. Об этом заявил на планерном совещании у главы республики министр сельского хозяйства региона Даба-Жалсан Чирипов.



«Это лето некоторых районах оказалось сложным. Начало лета было засушливым в семи районах: Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Курумканском, Кабанском, Иволгинском, Селенгинском. Июль в ряде муниципалитетов также прошел практически без дождей. В августе сенокосные поля подтопило в Баргузинском, Курумканском, Еравнинском и Селенгинском районах. Общая площадь поврежденных угодий по республике составляет 7,3 тысячи гектаров», - рассказал министр.



По состоянию на 7 сентября в республике скошены травы на площади 273 тысячи гектаров, убрано 61% полей от плана. В прошлом году на эту же дату было заготовлено 74% от плана. Отставание в этом году обусловлено плохими погодными условиями во второй половине лета.



Всего в хозяйствах Бурятии содержится 374,6 тысячи голов КРС. Для обеспечения кормами всего поголовья скота фермерам необходимо заготовить 647 тысяч тонн сена, 15 тысяч тонн фуража, 400 тысяч тонн силоса.



Глава Баргузинского района Михаил Мишурин, в свою очередь, отметил ситуацию с подтоплением сенокосных полей в районе, как критическую. «Несмотря на то, что за сутки вода упала на 8 см, остаются затопленными большие площади. Провели проверку запасов в хозяйствах, корма в основном довольно старые – двухгодичной давности», - пояснил Михаил Мишурин.



По словам Дабы-Жалсан Чирипова, районам рекомендовано провести инвентаризацию неиспользуемых сенокосных участков и заготовленных грубых кормов прошлых лет для их предоставления пострадавшим хозяйствам. Также главам муниципальных образований поручено рассмотреть возможность предоставить переходящий остаток кормов пострадавшим от подтопления районам.



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил также минсельхозпроду республики отработать механизм предоставления материальной помощи крестьянско-фермерским хозяйствам и личным подсобным хозяйствам.



- Необходимо поддержать фермеров, чтобы у нас не произошел зимой массовый забой скота из-за того, что животных нечем кормить. Кроме этого, прошу оперативно разобраться с землей, ведь человек не может прийти и начать косить там, где ему вздумается, прошу ускорить эту работу, - цитирует Алексея Цыденова пресс-служба правительства республики.



Фото: egov-buryatia.ru

