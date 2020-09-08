08.09.2020
В Улан-Удэ назвали причину переполоха в районе Элеватора

В Улан-Удэ назвали причину переполоха в районе Элеватора

Взрывотехники ОМОН осмотрели подозрительную коробку, которая оказалась пустой

В Улан-Удэ бдительные горожане обнаружили сегодня бесхозную коробку на остановке общественного транспорта «Сагаан Морин» на проспекте им. 50-летия Октября. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования, организовали оцепление прилегающей территории.

Сотрудники группы разминирования ОМОН Росгвардии Бурятии в ходе профилактического осмотра установили, что это пустая картонная коробка, запечатанная скотчем, сообщили в управлении Росгвардии.

Фото: Росгвардия
инцидент коробка Росгвардия
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