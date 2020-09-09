Бурятию призвали избавиться от ТГК-14

Ситуация в сфере ЖКХ республики по-прежнему удручающая



В столице Бурятии на прошлой неделе состоялся шестой открытый форум прокуратуры республики, посвященный вопросам защиты прав потребителей при предоставлении жилищно-коммунальных услуг.



Форум по «мутной воде»



На мероприятии с унылыми дежурными докладами выступили посланцы профильных ведомств, а общественники выразили резкое недовольство положением, царящим в отрасли ЖКХ. Открытые обсуждения, где встречаются стороны, так или иначе касающиеся отрасли, нужны. Хотя бы для того, чтобы вновь убедиться – годы идут, а положительного перелома не происходит.



Всем уже очевидно, что заклинаниями, собраниями и форумами бурятское ЖКХ уже не вылечить. Здесь нужна операция. Операция по задержанию в рамках уголовного дела. И не одна.



«Номер один» неоднократно писал о поистине шокирующих случаях в ЖКХ Улан-Удэ и о том, как силовики не хотят вести нормальное разбирательство. Даже когда гражданин приходит и кладет заявление: «Протокол собрания по выбору «управляшки» сфальсифицирован. Я не участвовал в собрании, но упомянут в протоколе. Прошу расследовать факт фальсификации документа».



Бурятское ЖКХ – это большой поток «мутной воды». В нем загадочным образом вращаются миллиарды рублей, собрания собственников, муниципальная жилинспекция, тарифы, куча фирм и фирмочек. Тем временем из поведения силовиков и надзорных органов ясно - они не горят желанием сделать ЖКХ кристально чистой отраслью. Будь иначе, то по всем трем районам того же Улан-Удэ давно гремели бы уголовные процессы по фальсификации подписей граждан в протоколах общих собраний собственников квартир. Успехи, достигаемые гражданами по линии ЖКХ, чаще всего являются плодом неимоверного упорства активистов и большого общественного резонанса. Но это, конечно же, не панацея.



В ходе форума бросилось в глаза отсутствие выступлений представителей больших коммунальных компаний – ТГК-14, «Читаэнергосбыта», «Водоканала» и др., а также «управляшек».



Как по этому поводу пояснили «Номер один» в прокуратуре республики, о мероприятии было известно заранее, о нем прокуратура публично объявляла, любого заинтересованного в разговоре звали записаться и выступить. Руководители энергетических компаний, стало быть, не захотели проявить активность. Это по поводу открытости компаний, готовности обсуждать проблемы. Неужели гордо посчитали себя выше публичного обсуждения вопросов потребителей их услуг?



Поэтому заседание свелось к разговору между чиновниками и общественниками.



Защита интересов жильцов бессистемна



В Бурятии есть ряд общественников, кто помогает людям, борющимся за свои права в ЖКХ.



«В рамках Фонда президентских грантов мы создали правозащитный центр в сфере ЖКХ. В прошлом году мы, как общественники, отработали год. Нас буквально пять человек. Мы приняли порядка 800 человек. 300 человек реально получили помощь. Было 75 судов. Мы выиграли 100%. Более 2 млн рублей вернули нашим жителям. В этом году тоже получили грант Фонда президентских грантов и продолжаем эту работу», - рассказала, выступая на форуме, Татьяна Думнова, первый заместитель председателя Общественной палаты Бурятии.



Она заострила внимание на целом ряде моментов и заявила, что, решая проблемы в сфере ЖКХ, надо придерживаться системного подхода. А не как сейчас. Например, общественники считают, что в Улан-Удэ есть вопрос с нехваткой тепла.



«Мы неоднократно обращались. И в социальных сетях уже начинаем писать, что у нас есть свои конкретные предложения. Ну, так услышьте нас. Вы – ведомство, отвечающее за модернизацию ЖКХ, и должны четко дать разъяснения», - прямо обратилась Думнова к замминистра строительства республики Евгению Полякову, выступившему на форуме.



Общественница согласилась, что на все денег не хватает. Но подчеркнула, что дело ведь не всегда упирается в финансы – нет нормальной организации процесса. Думнова сообщила собравшимся, что проанализировала все нормативно-правовые документы, касающиеся системы управления в ЖКХ.



«Уважаемые руководители служб, хочу сказать, что этой системы в республике практически нет. «Цепочки» разомкнуты. Каждый делает свое дело, но целостная система не выстраивается. А это необходимо делать. Например, в администрации Улан-Удэ отсутствует муниципальный контроль за деятельностью единой теплоснабжающей организации. А возможности такие есть. Во многих регионах приняли постановление о создании такого административного регламента. Это нужно, чтобы усилить межведомственное взаимодействие», - призвала Татьяна Думнова к четкой организации процессов.



А выражение «каждый делает свое дело» у многих вызовет лишь горькую усмешку.



Куда уходят деньги?



Публично поднята проблема использования средств, собираемых управляющими компаниями с жильцов. У прокуратуры республики попросили помощи.



«Сейчас работаем в удаленном режиме, и у нас телефоны разрываются. Люди жалуются, что не могут получить отчетность управляющих организаций. Год заканчивается, и люди вообще не понимают, что происходит», - сообщили общественники Светлане Козловой, зампрокурора республики, ведущей заседание.



В зале даже прозвучала цифра – у многих «управляшек» более 80% средств, собираемых на доме с собственников, тратятся на управление. А на мероприятия наподобие текущего ремонта направляются сущие гроши.



«Кто это должен проверять? И та же проблема в ТСЖ, хотя считается, что там люди сами управляют. На что тратятся деньги – очень важный на сегодня вопрос. Как и вопрос использования общедомового имущества, подвалов», - отметили активисты.



Министерство строительства Бурятии, занимающееся темой ЖКХ, упрекнули в пассивности, безынициативности, отсутствии предложений по оптимизации процессов в отрасли, которые бы позволили гражданам меньше платить.



«Мы сегодня должны были это услышать от министерства, а не от кого-то другого», - заявили на форуме. И с этим, наверное, действительно можно согласиться. Курировать накопление на котельных полагающихся запасов угля или строительство сетей водопровода, которые обеспечивают население качественной питьевой водой, это хорошо. Но министерству надо заниматься и остальными актуальными системными проблемами, присутствующими в ЖКХ Бурятии долгие годы.



Высказаны добрые слова в адрес Улан-Удэнского горсовета, где депутаты создали две рабочие группы, с которыми активисты намерены взаимодействовать.



«Те же обрезанные батареи. Были попытки решить этот вопрос, но до конца он не решен», - отметила Татьяна Думнова. Член Общественной палаты выдвинула в адрес республиканской прокуратуры идею чаще проводить такие заседания. Не исключено, даже тематические, чтобы сосредоточиться на каком-то одном вопросе и найти решение.



Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова оценила результаты общественников, их аналитическую работу. «Некоторые наработки у вас возьмем и наиболее ценные предложения материализуем», - пообещала она.



Так, по поводу «управляшек» ею отмечено: «Возможно, действительно работа с управляющими компаниями строится только по жалобам и необходима дополнительная работа».



Усилить надзор за ТГК-14



Выдвигались дельные предложения касаемо работы теплогенерирующей компании. Они простирались в диапазоне от усиления контроля за энергетиками до избавления республики от ТГК-14.



Прозвучала здравая мысль строго следить за началом отопительного сезона и карать за опоздания с подключением жилмассивов. Если утвержденный график говорит, что в каком-то микрорайоне отопление должно появиться в определенный день, то оно и должно появиться именно в тот день. А не с длительными якобы форс-мажорными задержками, как зачастую происходит сейчас.



«Надо обратить особое внимание на своевременность начала отопительного сезона. Не секрет, что задержка на один-два-три дня – это очень выгодно для теплоснабжающих организаций. Предлагаю, чтобы органы прокуратуры обратили внимание. Чтобы наказание было серьезным и не было соблазна затянуть, сэкономить уголь и т. д.», - обратился к силовому органу депутат горсовета Сергей Бурдиков.



На форуме публично подняли вопрос массового вывода из эксплуатации расходомеров, фиксирующих объем полученных народом коммунальных услуг. Сделали акцент и на клапаны смешения, монтируемые на «горячих» трубах, чтобы ТГК-14 могла обеспечить нормальную температуру воды, подаваемую потребителям в квартиры.



«Это правильно. Вопроса, что человек может ошпариться, не должно быть. Но сейчас установка клапанов фактически идет за счет жильцов, так как управляющая организация не имеет другого дохода, кроме как от жителей. Но почему расходы не возложить на теплоснабжающую организацию? Ведь это она должна предоставлять свои услуги согласно нормативам», - заявил Сергей Бурдиков.



К тому же клапаны скоро могут потерять всякую актуальность. Бурдиков напомнил, что с 2022 года все должны перейти на закрытую систему горячего водоснабжения.



«И с жителей потребуются деньги на установку теплообменников. Предлагаю ввести переход на закрытую систему в минимальный перечень работ, финансируемый Фондом капитального ремонта общего имущества (формируется за счет взносов граждан. – Прим. ред.)», - сказал он.



Предложения хорошие, и их надо внедрять. Но реакции представителя Минстроя Бурятии на высказанные предложения так и не последовало. Ни положительной, ни отрицательной.



Активист Октябрина Ешеева из известной группы «Нет произволу «ТГК-14», высказав кучу претензий к политике «ТГК-14», категорически выступила за уход читинской компании из Бурятии.



Также она резко высказалась по поводу профильных бурятских чиновников.



«Идут отчеты – мы это сделали, вот мы какие хорошие. Но, на мой взгляд, большинство этих чиновников практически не соответствуют своей должности, не справляются с функциональными обязанностями», - жестко заявила она.



И ей никто не возразил. Таким образом, форум, организованный прокуратурой республики, показал, что регион захлебывается в проблемах ЖКХ. Но, кроме отдельных лиц и активистов, решать эти давно назревшие вопросы кардинально, никто не торопится.



Петр Санжиев, «Номер один».

Фото: ОНФ