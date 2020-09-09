В Бурятии общее число случаев COVID-19 достигло 5705

Доля выздоровевших от коронавируса в республике сократилась на процент - до 83%







В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 5705. Это на.39 случаев больше, чем было во вторник. В Улан-Удэ – 3275 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4730 человек, умерли 58 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 39 новых случаев COVID-19: 16 чел. - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1921 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 475 пациентов. Из них 28 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - .442 пациента.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять пациентов с COVID-19, старше 65 лет - пять, на ИВЛ - один больной старше 65 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 12 человек, старше 65 лет – девять, на ИВЛ шесть больных, старше 65 лет - четверо.



В одном обсерваторе находится 31 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1866 человек, с нарастающим итогом – от 312 901 человека. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии на 8 сентября 83% людей, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели, неделей ранее этот показатель составлял 84%. Бурятия находится на шестом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе – 96%. На втором месте – Забайкальский край - выздоровели уже 90% пациентов, на третьем – Амурская область, где коронавирус победили по 87% от общего числа заболевших. Самая низкая доля выздоровевших, как и на прошлой неделе, зафиксирована в Сахалинской области – 62%.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 54 521 случай заболевания коронавирусом, более половины (81%) жителей выздоровели. Это четвертый результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Уральском федеральном округе – 85%, наименьший - в Северо-Западном федеральном округе – 75%.



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