В Улан-Удэ угонщик пришел в полицию с повинной

Родственники злоумышленника настояли на верном шаге



В Улан-Удэ ранним утром 1 сентября с заявлением об угоне иномарки в полицию Железнодорожного района обратился 60-летний мужчина. Ущерб составил 400 тысяч рублей. Однако угонщик сам пришел в полицию, сообщили в МВД по Бурятии.



Предварительно установлено, что ночью 27-летний улан-удэнец проходил мимо недостроенного гаража пенсионера и увидел, что в автомобиле горят индикаторы незапертых дверей. Проникнув в гараж, а оттуда в жилище пенсионера, он взял лежавшие в прихожей ключи и угнал машину в Селенгинский район.



Злоумышленник поставил авто в ограде у родственников. Когда хозяева стали задавать вопросы, молодой человек сознался, что совершил угон. По настоянию родственников он решил поговорить с хозяином угнанного автомобиля и вернулся на место совершения преступления. Однако пенсионер ответил, что заявление в органы внутренних дел уже написал и угонщика разыскивают. Тогда молодой человек сам пришел в полицию, во всем признался и показал место, где находится угнанное авто. Автомобиль изъят и возвращен владельцу.



Возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается.



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