В Бурятии пожилые водители совершили два ДТП

В результате госпитализированы они сами и один пассажир



В Бурятии накануне днем в Мухоршибирском районе 57-летняя водитель автомобиля ВАЗ-21074, выезжая с территории АЗС на 604-м километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал» совершила столкновение с автомобилем «Вольво» под управлением 36-летнего водителя.



В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, сообщили в республиканской ГИБДД.





А в Прибайкальском районе 63-летний водитель автомобиля «Тойота Венза», следуя по автодороге Улан-Удэ – Турунтаево - Курумкан – Новый Уоян, в 3 километрах от села Кика не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП водитель и 64-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.



Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 342 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 14 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 4 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, два автомобилиста - за повторное управление машиной в состоянии опьянения в течение года.



Фото: ГИБДД



