В пригороде Улан-Удэ сгорел дом многодетной семьи

Причина – замыкание проводки, без крова остались четверо детей



В пригороде Улан-Удэ сегодня ночью в ДНТ «Ручеек» Тарбагатайского района произошел пожар в жилом двухэтажном доме, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС Бурятии.



Из-за значительного расстояния пожарной части от места возгорания первым к нему прибыл член добровольной пожарной команды поселения «Заводское». На момент его прибытия дом горел полностью, произошло обрушение кровли и потолочных перекрытий, была угроза соседним постройкам. В одиночку доброволец тушил пожар и сдерживал пламя до прибытия основных сил пожарной охраны – огнеборцев трех пожарных частей (Улан-Удэ, Тарбагатай, Надеино).



В результате пожара дом выгорел изнутри на общей площади 160 квадратных метров. Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки.



Семья из пяти человек (четверо – дети) размещена у родственников.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

