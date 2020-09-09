Бурятии произошло задымление в сельской школе

Из здания самостоятельно эвакуировались дети и учителя
В Бурятии сегодня в селе Окино-Ключи Бичурского района произошло возгорание на кухне школьной столовой, сообщили в Республиканском агенстве ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарных 15-го Бичурского отряда противопожарной службы загорание было ликвидировано.
Произошло задымление помещения столовой. Из здания школы самостоятельно эвакуировались 83 ученика и семь работников образовательного учреждения.
Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание конфорок электроплиты.
Фото: pixabay.com
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