В Улан-Удэ с одной украденной банковской карты воровали двое

Сам похититель и хозяйка дома, в котором похититель загулял



Сотрудники уголовного розыска Улан-Удэ задержали 30-летнего горожанина, который в продуктовом магазине в районе Верхней Березовки похитил забытую посетителем банковскую карту. За день он потратил с нее более 30 тысяч рублей, приобретая продукты питания и алкоголь и веселясь с друзьями.



Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, в ходе следствия по этому факту сотрудники полиции выявили аналогичное преступление. Утром, когда подозреваемый спал после распития спиртного у приятелей, похищенным электронным средством платежа воспользовалась 42-летняя хозяйка дома. Женщина, которую гость просил ночью сходить в магазин за алкогольными напитками и продуктами питания, взяла со стола карту и в ломбарде купила две золотых цепочки и кольцо на сумму около 42 тысяч рублей.



Ювелирные изделия она затем сдала в другую точку скупки, выручив деньги в размере более половины стоимости украшений.



Отметим, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за присвоение чужого имущества. Трудоустроена.



Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.



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