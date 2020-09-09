09.09.2020
В Улан-Удэ с одной украденной банковской карты воровали двое

В Улан-Удэ с одной украденной банковской карты воровали двое

Сам похититель и хозяйка дома, в котором похититель загулял

Сотрудники уголовного розыска Улан-Удэ задержали 30-летнего горожанина, который в продуктовом магазине в районе Верхней Березовки похитил забытую посетителем банковскую карту. За день он потратил с нее более 30 тысяч рублей, приобретая продукты питания и алкоголь и веселясь с друзьями.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, в ходе следствия по этому  факту сотрудники полиции выявили аналогичное преступление. Утром, когда подозреваемый спал после распития спиртного у приятелей, похищенным электронным средством платежа воспользовалась 42-летняя хозяйка дома. Женщина, которую гость просил ночью сходить в магазин за алкогольными напитками и продуктами питания, взяла со стола карту и в ломбарде купила две золотых цепочки и кольцо на сумму около 42 тысяч рублей.

Ювелирные изделия она затем сдала в другую точку скупки, выручив деньги в размере более половины стоимости украшений.

Отметим, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за присвоение чужого имущества. Трудоустроена.

Возбуждены уголовные дела.  Следствие продолжается.

Фото: pixabay.com

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